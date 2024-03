Israele modifica il testo della canzone per partecipare all’Eurovision: «Ascoltato il consiglio del presidente Herzog»

Israele cambierà il testo delle canzoni per partecipare all’Eurovision Song Contest, in programma a Malmö dal 7 all’11 maggio 2024. La Israeli Public Broadcasting Corporation (Kan) ha infatti deciso di apportare modifiche ai due brani sottoposti in precedenza alla European Broadcasting Union (Ebu), in seguito all’esclusione di Tel Aviv nel caso avesse portato sul palco del Festival un testo politico. «Abbiamo deciso di accogliere il consiglio giunto dal capo dello Stato, Isaac Herzog, ossia di apportare gli aggiustamenti necessari per consentire che Israele sia presente sul palco dell’Eurovision», fanno sapere. La canzone selezionata in un primo momento, dal titolo October Rain era apparsa contenere riferimenti politici, mentre è in corso la guerra sulla Striscia di Gaza. Kan, a tal proposito, ha chiesto agli autori dei brani (October Rain e Dance Forever, canzone arrivata seconda alle selezioni interne) di rivedere i rispettivi testi, «in piena libertà artistica». Il 10 marzo sarà presentata nella sua forma definitiva una delle canzoni, che sarà allora sottoposta all’Ebu per l’approvazione finale. Se accettata, sarà infine eseguita sul palco dell’Eurovision in Svezia dalla cantante Eden Golan. Nonostante gli aggiustamenti ai testi, però, da più parti continuano gli appelli per un’esclusione di Israele dalla kermesse. Secondo gli artisti di una serie di Paesi Ue, tra cui Islanda, Finlandia, Norvegia e Irlanda, e per molti utenti che hanno aperto una campagna di raccolta firme, «la guerra in corso a Gaza e i crimini di guerra commessi dovrebbero portare all’esclusione di Israele» dalla competizione.

