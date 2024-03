Sciatore 16enne travolto da una valanga in un fuoripista, tragedia in Alto Adige: trovato morto

È la seconda vittima di valanghe in pochi giorni in Alto Adige. Lo scorso mercoledì un 22enne tedesco ha perso la via durante un’escursione di scialpinismo

Un ragazzo di 16 anni è morto travolto da una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio 3 marzo, quando il giovane sciatore, Markus Raffl, si trovava da solo. Al momento non risultano testimoni. L’allarme era stato lanciato dai familiari, dopo che il ragazzo non era più tornato a casa. Il corpo del 16enne è stato trovato alle 21 sotto una valanga. Si tratta della seconda vittima di valanghe in pochi giorni in Alto Adige, con il pericolo di nuove slavine ancora di grado tre su cinque, quindi marcato.

Il 16enne sarebbe salito in quota poco prima della chiusura degli impianti, per poi scendere a valle in un fuoripista. Mentre scendeva è stato travolto dalla valanga. Mercoledì scorso, un turista tedesco di 22 anni era morto sotto una valanga durante un’escursione di scialpinismo a Racines. I due compagni, un uomo e una donna, sono stati invece recuperati in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano e ormai sono fuori pericolo.

