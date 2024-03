Da «Madre Teresa dentro» a Wanna Marchi: tutti i meme sull’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni

Il web non sembra aver accolto con entusiasmo l’ospitata dell’influencer nel salotto di “Che tempo che fa”, ma l’ironia non è certo mancata

C’è chi, come Fiorello, sostiene che davanti a un’intervista blanda come quella di Fabio Fazio a Chiara Ferragni ci sia ben poco da commentare. Ma ci sono anche moltissimi utenti – tra i milioni di spettatori che hanno seguito Che Tempo Che Fa – che hanno comunque qualcosa da dire, nel linguaggio più semplice e sferzante: quello dei meme. E così la puntata di domenica 3 marzo di Che tempo che fa, trend topic prima ancora di andare in onda, ha invaso homepage dei siti e feed social degli italiani. C’è chi paragona il suo decantato spirito caritatevole a quello di Corinna Negri, alias Carolina Crescentini, che nella serie tv Boris dichiarava commossa: «Io c’ho Madre Teresa dentro!». Il pensiero di qualcun altro va invece a Nina Moric, nella celebre intervista in cui faticava a trovare le parole per esprimersi. Balbuzie che secondo gli utenti avrebbe colto Ferragni «ogni volta che cerca di ricordarsi la prossima frase da dire del discorso imparato a memoria prima dell’intervista». Oppure si ironizza sul tenore delle domande di Fazio, ficcanti e scomode del tipo: «Sei nata il giorno del tuo compleanno?». Insomma non sembra che il web abbia accolto con calore la comparsata dell’influencer, pochi mesi dopo l’apertura delle indagini sulle operazioni commerciali e gli accordi di beneficenza con alcune aziende, e l’annunciata crisi matrimoniale con Fedez, padre dei figli Leone e Vittoria.

I meme

