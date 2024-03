Lo sfogo di Clio Make Up in lacrime sui social, la crisi nera dell’influencer: «È stato il periodo più difficile della mia vita» – Il video

L’influencer Clio Make Up, al secolo Clio Zammatteo, si è lasciata andare a un luogo sfogo su Instagram. «La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita – ha raccontato Clio, rispondendo ad alcune domande degli utenti -. Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo». Non è la prima volta che la makeup artist parla in lacrime ai suoi 3,5 milioni di followers. Lo scorso anno aveva infatti denunciato il clima «tossico» che respirano i content creator. Nelle stories pubblicate oggi, lunedì 4 marzo, Clio Make Up ha invece sottolineato come il periodo difficile che sta attraversando sia legato a «cose molto personali». Però tiene a ringraziare i suoi sostenitori perché «senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica positiva che è quella di cui in questo momento ho più bisogno. Grazie perché mi ricordate che questi sono momenti della vita e passeranno». L’imprenditrice veneta ha iniziato a pubblicare contenuti da ormai circa 15 anni, da 5 ha invece fondato il suo marchio di prodotti.

