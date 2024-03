Il lancio della navetta Crew Dragon, a bordo tre astronauti americani e uno russo – Il video

Dopo l’aggancio alla Iss, l’equipaggio inizierà una missione in orbita di sei mesi per realizzare circa 200 esperimenti scientifici

La missione «Crew 8» è cominciata. Dopo il primo tentativo fallito a causa di forti venti, la navetta Crew Dragon Endeavour è stata lanciata questa mattina – lunedì 4 marzo – dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida con un razzo Falcon 9. Porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti della Nasa Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonauta Alexander Grebenkin, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Dopo l’aggancio alla Iss, l’equipaggio inizierà una missione in orbita di sei mesi per realizzare circa 200 esperimenti scientifici. Il lancio era stato inizialmente programmato per il 22 febbraio, ma poi era slittato al 28 e dopo ancora al primo marzo.

