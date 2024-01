Missione Axiom-3: la Crew Dragon Freedom arriva sulla Iss: ora a bordo ci sono 11 astronauti (tra cui l’italiano Villadei) – Il video

Il portello della capsula Crew Dragon Freedom è stato aperto e gli astronauti della missione Ax-3 sono a bordo della Stazione Spaziale. Ora sono in 11 a bordo. I primi a entrare sono stati Marcus Wandt e Alper Gezeravci, poi Walter Villadei e Michael Lopez-Alegria. Ad accoglierli, l’equipaggio della Expedition 70, al comando di Andreas Mogensen dell’Esa. Sulla Iss ora sono 7 le nazionalità presenti: Danimarca con Mogensen, Usa con Jasmin Moghbeli, Loral O’Hara e Michael Lopez-Alegria, Russia con Konstantin Borisov, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, Giappone con Satoshi Furukawa, Italia con Villadei, Svezia con Wandt e Turchia con Gezeravci.

Gli auguri della presidente del Consiglio

«Buon lavoro al Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei e a tutto l’equipaggio della missione spaziale Ax3 Voluntas. L’Italia apre un nuovo capitolo delle esplorazioni spaziali ricoprendo un ruolo fondamentale nel coordinamento e nello svolgimento di importanti esperimenti scientifici e tecnologici. Un grande orgoglio per la nostra Nazione», ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I progetti

In questa fase operativa, ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto saranno condotti importanti esperimenti. «La Difesa ha attivamente partecipato al progetto e alla realizzazione della missione con l’intento di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla New Space Economy, stimolando un nuovo modello di coordinamento pubblico-privato, che consenta alle industrie italiane di giocare un ruolo rilevante in un settore ad elevato know-how, incrementando le competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello Spazio», ha dichiarato il ministro. «Gli investimenti della Difesa nel settore aerospaziale, associati alle competenze tecniche dell’Aeronautica Militare e alle attuali capacità industriali sono un elemento essenziale della strategia spaziale italiana, nella quale Difesa condivide e sostiene lo sforzo del governo». Trenta i test previsti di 13 progetti italiani coordinati dallo stesso Villadei. Si va dal monitoraggio degli oggetti spaziali fino agli effetti fisiologici del volo spaziale sugli esseri umani, che rimarranno due settimane in condizioni di microgravità.

(in video Villadei durante il tragitto verso la Iss, 19 gennaio 2023)

