Da «Free Gaza from Hamas» a TikTok, Mihael Melnic ora studia da influencer: «Basta polarizzazione, apriamoci agli altri» – Il video

«Siamo così abituati a una società completamente polarizzata che ci sembra normale risolvere le nostre differenze con la forza, con l’intimidazione o la violenza?». Mihael Melnic è il ragazzo che lo scorso 27 gennaio creò scompiglio al corteo pro-Palestina (non autorizzato) di Milano mostrando ai manifestanti dalla finestra di casa sua il cartello «Free Gaza from Hamas». Un mese dopo, il 25enne ha deciso di tradurre le lezioni di quell’esperienza – depositate giorni dopo anche in una lunga chiacchierata con Open – in un progetto digitale rivolto a tutti i suoi coetanei. Si chiama «Uncanceled», e l’idea è quella di replicare il modello che dal suo punto di vista rappresentò quel gesto: rompere con l’omogeneità e il conformismo delle opinioni facilitati dai social e avere il coraggio di guardare in faccia idee diverse e scomode. Per uscirne arricchiti. Era questo, per Melnic, il senso di quell’azione di disturbo – spontanea e improvvisata. Ragionato è invece il manuale in tre regole che il 25enne lombardo di origine moldava suggerisce ora ai suoi coetanei per discutere – non solo del conflitto israelo-palestinese. Come spiegato nel video di lancio del progetto su TikTok: «Come creare una società degna di essere vissuta? 1) Non dobbiamo trovare un accordo su tutto. Continuiamo ad essere appassionati delle cose che ci interessano – è così che si realizza il progresso – ma non demonizziamo le persone che la pensano diversamente. 2) Smettiamola di presupporre quali siano le intenzioni degli altri, accettiamo che le persone siano diverse da noi e possano voler raggiungere lo stesso risultato nobile in modi diversi. 3) Smettiamola di pensare che l’unico modo per risolvere tutte le attuali differenze sia attraverso una guerra civile». Viso pulito, maglietta bianca e frasi ben scandite, Melnic, che nella vita di tutti i giorni guida una start-up che lavora con l’intelligenza artificiale, prova insomma a dar seguito a quei fatidici “15 minuti di popolarità” come influencer per i suoi coetanei. Un influencer della sana conversazione 2.0, stando ai presupposti: «Con “Uncanceled” vogliamo promuovere conversazioni su temi di attualità mostrando punti di visti di comuni giovani italiani di diverse esperienze e background», spiega Melnic. «Noi siamo il futuro: cominciamo a costruirne uno in cui ci piacerebbe vivere, una società in cui siamo a nostro agio, con l’idea che altre persone ci possono mettere a disagio con le proprie opinioni». Funzionerà?

