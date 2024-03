Occupato il liceo Parini di Milano, un prof perde le staffe e tira un’ombrellata a uno studente – Il video

Momenti di tensione al liceo classico Parini di Milano, dove oltre 400 studenti hanno occupato l’istituto in mattinata. All’entrata della scuola hanno bloccato l’accesso ai professori, lasciando entrare solo gli studenti che volevano prendere parte alla protesta. Un docente ha perso le staffe e, come testimonia un video diffuso dagli studenti, ha reagito tentando di sfondare il picchetto dei ragazzi e tirando un’ombrellata agli studenti. Il preside Massimo Nunzio, stando a quanto si apprende, è però riuscito a entrare. «Ministero della Repressione e del Merito», è il cartello appeso dai ragazzi davanti all’ingresso del liceo.

Le motivazioni dell’occupazione

Sono diverse le motivazioni che hanno spinto studenti e studentesse a occupare il liceo. Primo tra tutti, fanno sapere i ragazzi, vuole essere una risposta alle cariche della polizia avvenute alle manifestazioni pro-Palestina a Pisa. «Non è la prima volta che la polizia abusa del suo potere, manganellando chi protesta pacificamente e girandosi dall’altra parte quando a occupare le piazze sono invece i fascisti (come Acca Larenzia). In qualità di studenti occupanti prendiamo posizione contro gli abusi delle forze dell’ordine che ledono il diritto costituzionale di manifestare la propria opinione», scrivono in una nota. Tornano poi a ribadire la richiesta di maggiori servizi scolastici a tutela del benessere psicologico di studenti e personale ed è – ci tengono a sottolineare gli occupanti – «una presa di posizione contro il genocidio che si sta consumando in Palestina e che l’Italia sta finanziando».

Leggi anche: