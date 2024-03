Francia, l’aborto diventa un diritto costituzionale. La Tour Eiffel festeggia con slogan luminosi – Il video

La Francia diventa il primo Paese al mondo a iscrivere esplicitamente il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza in Costituzione. Una modifica della carta fondamentale approvata dalla schiacciante maggioranza dei membri del parlamento, eccezionalmente riuniti in congresso a Versailles, alle porte di Parigi. La Tour Eiffel ha cominciato a scintillare per celebrare l’evento, mentre si illuminava la scritta sulla torre “Mon corps, mon choix“, “Mio il corpo, mia la scelta“.

