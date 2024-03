Liceo Parini, lo studente colpito con un’ombrellata dal prof: «Per lui un’esperienza formativa. Noi? Occupiamo per amore»

Filippo Spinelli, 18 anni, è lo studente colpito con un’ombrellata da un professore del liceo Parini di Milano. Il docente di italiano stava cercando di entrare nell’istituto sfondando il picchetto degli studenti e ha colpito lo studente. Oggi il ragazzo parla con il Corriere di Milano: «Un ragazzo è andato incontro al professore. Lui, forse per il fermento dell’attimo, ha preso l’ombrello; ha cercato di sfondare il picchetto affondando il colpo, prendendomi di striscio», racconta. Il prof «è il mio insegnante di Italiano e Latino. In classe diceva di aver sempre sfondato i picchetti, di non essere mai stato lasciato fuori da scuola: sarà stata la sua prima esperienza formativa». Poi il ragazzo spiega le ragioni dell’occupazione: «Il Parini occupa per amore. Per amore degli studenti e per la salute mentale. Per opposizione a un governo che sentiamo lontano. Occupiamo per la libertà di manifestare dopo le manganellate a Pisa e a Firenze. Per gestire meglio l’alternanza scuola lavoro, che è organizzata male e ci toglie il tempo libero. Ci toglie quell’otium che al classico studiamo tanto». Adesso faranno «assemblee, incontri e qualcuno andrà in gita».

