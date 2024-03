L’incontro sospetto tra Donald Trump ed Elon Musk: l’ex presidente è a caccia di fondi per la campagna elettorale?

Domenica scorsa c’è stato un incontro a Palm Beach (Florida) tra Donald Trump, Elon Musk e altri donatori repubblicani. A rivelarlo è il New York Times ipotizzando che il team dell’ex presidente degli Stati Uniti stia disperatamente cercando fondi per finanziare la campagna elettorale presidenziale contro l’avversario Joe Biden. Non è noto se il patron di Tesla abbia intenzione di investire nell’elezione di Trump, ma quel che è certo è che si è sempre dichiarato contrario a Biden e da mesi continua a denunciare sui social quanto sia necessario, a suo avviso, che venga sconfitto. Elon Musk è una delle figure più ricche del pianeta e se dovesse decidere di sostenere l’ex presidente Usa potrebbe ribaltare la situazione demolendo l’enorme vantaggio finanziario attuale di Biden. Tuttavia, come mette in evidenza il NYT, Musk – oltre a essersi sempre presentato come una persona dalla mentalità indipendente – in passato ha già fatto donazioni ai partiti, ma in modo equo tra democratici e repubblicani. Sollecitati sulla vicenda, né il team di Musk né quello di Trump hanno risposto. Secondo fonti informate, però, il candidato repubblicano avrebbe manifestato il desiderio di poter incontrare Musk nuovamente e a breve.

