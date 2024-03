Doppia smentita della Rai sul ritorno di due big: le voci su Barbara D’Urso e sul sostituto di Mara Venier

È bastato che rientrassero negli studi Rai, chi per un’ora e chi per una serata intera, per far circolare voci insistenti di un loro ritorno in pianta stabile in viale Mazzini. Tanto da spingere i vertici dell’azienda a intervenire con un comunicato dell’ufficio stampa che smentisce seccamente le indiscrezioni, bollandole come «fake news». Domenica scorsa, 3 marzo, Barbara D’Urso è tornata sul piccolo schermo dopo essere stata messa alla porta da Mediaset. «Sono stata strappata alla mia vita, sono stata 23 anni in Mediaset, felice soprattutto nei primi anni, per 16 anni sono andata in diretta tutti i giorni, l’azienda mi ha dato tanto ma io ho dato la vita. Il modo terribile in cui sono stata mandata via, il 26 giugno alle ore 16:20, non l’ho dimenticato», ha detto a Mara Venier negli studi di Domenica In. Subito dopo quella intervista, si è iniziato a parlare di un possibile ritorno di D’Urso, che lavorò per la prima volta nella tv pubblica negli anni Settanta, con un programma serale il sabato su Rai 1, una sorta di Carramba che sorpresa. «Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro», ha detto prima di congedarsi. Nell’indiscrezione che la voleva in Rai dalla prossima stagione, si faceva riferimento anche un intervento di Flavio Briatore per caldeggiare la presentatrice: un’ipotesi smentita dallo stesso imprenditore.

Appena pochi giorni prima, un altro ritorno big in Rai ha dato adito a voci incontrollate. Massimo Giletti, in Rai per quasi 30 anni dalla fine degli anni Ottanta al 2016, ha condotto su Rai 1 La tv fa 70, lo speciale che ha celebrato lo scorso 28 febbraio i 70 anni della televisione italiana. Tanto è bastato perché si iniziasse a parlare di un avvicendamento alla conduzione di uno dei programmi storici: proprio quel Domenica In da dove Barbara D’Urso si sarebbe riaffacciata i Rai pochi giorni dopo. Secondo le indiscrezioni, Giletti avrebbe dovuto sostituito Mara Venier dalla prossima stagione. A questo punto da viale Mazzini è uscita la nota ufficiale. «Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai», si legge, «dopo aver smentito il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua Domenica In».

