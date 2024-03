Il ritorno di Barbara D’Urso in tv: «Sono stata allontanata in modo terribile da Mediaset» – Il video

Dopo il siluramento da Mediaset, Barbara D’Urso torna in tv. Nel salotto di Domenica In, ospite dell’amica Mara Venier su Rai 1, la ex conduttrice di Pomeriggio 5 – affidato ora a Myrta Merlino – fa sapere di non avere «ancora elaborato il lutto», ovvero il modo in cui è stata strappata dalla sua “casa”. Dopo essersi definita «professionalmente serena», D’Urso ha confessato che «tutto il dolore è ancora qua. Sono stata strappata alla mia vita, sono stata 23 anni in Mediaset, felice soprattutto nei primi anni, per 16 anni sono andata in diretta tutti i giorni, l’azienda mi ha dato tanto ma io ho dato la vita. Il modo terribile in cui sono stata mandata via, il 26 giugno alle ore 16:20, non l’ho dimenticato», racconta a Venier, sottolineando inoltre come nessuno le abbia mai spiegato il perché di quella decisione. «Nessuno mi ha dato spiegazioni, per me è ancora un dolore grande, piano piano passerà», si augura la conduttrice, «non voglio fare la guerra, prima o poi chiariremo, ma per ora ancora non è accaduto».

La carriera e la vita privata

Venier e D’Urso, entrambe commosse, hanno poi ricordato gli anni 1992- ’93 alla Rai: «Vicine di camerino, io a Domenica in – ha detto Venier – e tu a Mezzogiorno in famiglia». La conduttrice napoletana ha quindi salutato i suoi vecchi colleghi, prima che Venier le mostrasse quello che aveva preparato per la puntata dedicata a lei: il racconto della carriera e della vita privata, l’infanzia a Napoli, la perdita prematura della madre malata, i suoi amori, il produttore Mauro Berardi (con cui ha avuto due figli), la simpatia con Miguel Bosè e la sua carriera. «Ho una famiglia stupenda, sono professionalmente serena, faccio tante cose, organizzo anche matrimoni». Sui suoi progetti futuri però, bocca cucita. Chi per anni l’ha seguita nei suoi programmi, dal Grande Fratello a Pomeriggio Cinque, da Domenica Live a Live-Non è la D’Urso, dovrà pazientare ancora un po’ per rivederla in video, dopo 8 mesi di assenza. «Sono stata 22 anni in Rai e 22 anni senza, grazie per avermi riaccolta», ha detto al termine dell’intervista di circa un’ora.

