Super Tuesday, Donald Trump stravince in 13 Stati su 15. Biden: «È un pericolo per la democrazia»

«Lo chiamano Super Tuesday per un motivo». Non ha voluto aspettare i dati definitivi Donald Trump per festeggiare il suo trionfo nelle primarie da una costa all’altra del giorno più importante delle primarie nel ciclo elettorale presidenziale del 2024. Trump ha vinto in 13 Stati su 15 e in un discorso dal suo resort a Mar-a-Lago ha detto: «Abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia». «Il mondo sta ridendo di noi», ha aggiunto, prendendosela poi con il suo avversario nella corsa alla presidenza: «È il peggiore della storia». Gli ha risposto Joe Biden, dicendo che il tycoon è «determinato a distruggere la nostra democrazia, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria, e a approvare un altro round di miliardi di dollari in tagli fiscali per i ricchi – e farà o dirà qualsiasi cosa per andare al potere».

Quindici stati

Quindici stati hanno tenuto le primarie repubblicani. Tra questi i due più popolosi, California e Texas. In palio più di un terzo dei delegati – 865 su 2.429. Per ottenere la nomination erano necessari almeno 1.215 delegati. In Virginia Trump ha raccolto 48 delegati: si tratta di uno Stato in cui alle scorse elezioni ha vinto Biden. L’ex presidente è accreditato, al momento, del 63% contro il 34,5 di Nikki Haley. Anche la North Carolina gli ha dato 74 delegati. Qui alle scorse elezioni ha vinto Trump di un punto percentuale. Dall’Oklahoma arriveranno a Trump 43 delegati e non c’è stata gara: ha raccolto il 77% dei consensi. In Texas 116 delegati sono andati all’ex presidente. 58 i delegati in arrivo dal Tennessee e 20 quelli dal Maine. In Arkansas i delegati che voteranno Trump come candidato del Partito Repubblicano saranno 40, in Alabama 50 e 40 ancora in Massachussetts. Chiude il Colorado con 37 delegati per Trump. C

Nikki Haley

Trump ha vinto anche in California, così come Biden. Il tycoon ha conquistato anche lo Utah: al conteggio manca solo l’Alaska. A Nikki Haley rimane il Vermont mentre il conteggio provvisorio dei delegati dice che siamo 413 a 52. Per vincere la nomination servono 1215 delegati. Nello Utah l’ex presidente e’ avanti di oltre venti punti. I seggi in California, lo Stato che assegna il maggior numero di delegati repubblicani, 169, si chiuderanno tra pochi minuti. Secondo la Cnn ora Haley dovrà decidere se sostenere Trump.

La base di Trump

Intanto il Washington Post, analizzando gli exit poll delle primarie in Iowa, New Hampshire e South Carolina dice che la base elettorale di Trump è invecchiata, è diventata più conservatrice e più evangelica. Ma non l’hanno abbandonato né le donne né gli elettori di provincia. L’età è la variante che salta più all’occhio: gli elettori oltre i 65 anni sono il 36% del suo elettorato, mentre prima erano il 24%. I giovani repubblicani invece si sono allontanati da lui. Gli elettori sotto i 50 anni rappresentavano il 37% della sua base a questo punto della campagna del 2016; ora rappresentano meno del 29%. Anche la sua quota di elettori di mezza età è in calo, passando da quasi il 40% a circa il 35%. Più del 52% dei suoi elettori finora si è definito «molto conservatori», rispetto al 32% circa della prima corsa. La percentuale dei suoi elettori che si definiscono «un po’ conservatori» è scesa dal 46% al 38%. Meno del 10% degli elettori di Trump si è definito «moderato», in calo rispetto a oltre il 20% di prima.

Joe Biden

Joe Biden sta seguendo i risultati del Super Tuesday dalla Casa Bianca. Ha perso a sorpresa i caucus alle isole di Samoa contro il candidato locale Jason Palmer. Ha però vinto in Minnesota, Colorado e Texas, oltre che in Arkansas, Alabama, Maine, Oklahoma, Virginia, Iowa, North Carolina e Tennessee. La campagna non ha in programma alcun discorso elettorale stasera e nemmeno l’ex presidente e favorito per la nomina repubblicana ha alcun evento in agenda.

