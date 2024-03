Big Mama e il linfoma di Hodgkin: «Ho scritto la canzone “Veleno” mentre facevo la chemioterapia»

Marianna Mammone in arte Big Mama ha scritto la canzone «Veleno» mentre faceva la chemioterapia. Nel 2020 ha ricevuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin, ovvero un tumore maligno del sangue. «Senza la chemio sarei morta. Registrai questa canzone in presa diretta con il pianoforte. Nel disco lo suona il grande Mark Harris, storico pianista di Fabrizio De André ed ex Napoli Centrale. La musica è stata sempre la mia medicina. Anche se l’anno scorso mi ha fatto male», dice oggi in un’intervista al Messaggero. Nella quale rivela che l’eliminazione da Sanremo Giovani l’ha messa in crisi: «Ho iniziato un percorso psicologico per riprendermi. Mi ero convinta di non valere abbastanza». Il suo nuovo album Sangue sarà pubblicato domani. I testi si rifanno alla sua esperienza di vita.

Sangue e Veleno

«Ti ricordi quando tu mi cullavi? / Mo’ c’hai una figlia con ‘sti tubi collegati», è uno dei versi della canzone che racconta la sua chemioterapia. In un altro pezzo parla invece della sua bisessualità: Ho sempre avuto paura di nascondere la mia sessualità, essendo cresciuta in un piccolo paesino. Ma nel momento in cui l’ho scoperta mi sono sentita la più libera in assoluto». E spiega di essersi «avvicinata alla sfera sessuale quando ero molto piccola. Prendevo il pc di mio padre e andavo sui siti porno. Ricordo che le immagini che guardavo erano prevalentemente femminili. Solo che avevo paura dei giudizi. Quando poi mi sono aperta ad avere esperienze con persone del mio stesso sesso ho capito che quella era lamia vera felicità». E sul suo settore, parla di testi omofobi e transfobici da parte di autori che in realtà sono omosessuali: «Quando parli di qualcosa, è perché in qualche modo ti fa male. Forse non sei capace di accettarti. Non voglio fare outing a nessuno, ma è così».

