Omicidio di Giulia Tramontano, la seconda fidanzata di Alessandro Impagnatiello: «Lui mi diceva che lei era bipolare»

Si è presentata oggi in aula a testimoniare la ragazza con cui Alessandro Impagnatiello – l’uomo arrestato per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano – aveva una relazione parallela. Ovvero una delle ultime persone ad avere incontrato la 29enne il giorno dell’omicidio, lo scorso 27 maggio, per un confronto sul rapporto che entrambe avevano con il barman. Quella sera stessa, nell’abitazione della coppia a Senago, nel Milanese, Impagnatiello ha ucciso Giulia con 37 coltellate. «All’inizio sapevo che Giulia viveva in casa con lui, ma da dicembre, gennaio scorso in poi mi diceva che non stavano più insieme. Quando l’ho conosciuto ero consapevole che era fidanzato, ma poi mi aveva detto che si erano lasciati, che non voleva più stare con lei e che non erano più felici nella relazione», ha detto la 23enne.

La testimonianza

«Ho capito, poi, che Giulia era ancora presente verso marzo, aprile e che lui non era da solo, quando era andato in vacanza a Ibiza e ho visto sul suo telefono delle sue foto con lei», ha spiegato. La ragazza ha parlato più volte degli inganni di Impagnatiello. Ha pianto a tratti durante la deposizione. Poi ha parlato del test del Dna: «Fin dall’inizio ha detto che non era il padre del bambino e che aveva fatto il test del Dna. Gli avevo chiesto di farmelo vedere per confermare se diceva la verità. Quando ho visto il test, ci ho creduto». E ancora: «Lui aveva detto che lei era da sola e non stava bene, che aveva provato a farsi del male e perciò lui era preoccupato». Ma poi ha scoperto la falsificazione: «Ho visto la cronologia delle sue ricerche e ho trovato le immagini per creare il documento. Ho visto anche nelle mail il file Excel per fare il documento». Impagnatiello ha anche cercato di farle credere che Giulia «volesse farsi male e poi che fosse bipolare e che volesse uccidersi».

