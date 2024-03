Ladispoli, il bimbo «iperattivo» e sospeso da scuola è tornato in classe

La domanda del minore al padre: «Perché l’altro giorno non mi hanno fatto entrare?»

Il bimbo «iperattivo» (con una diagnosi di Adhd) che era stato sospeso per 21 giorni dall’istituto Mellone di Ladispoli è tornato a scuola. Il provvedimento di sospensione del consiglio di istituto su proposta del dirigente scolastico Riccardo Agresti era stato annullato dal Tar del Lazio. Ma il preside aveva allontanato il bambino da scuola nei giorni precedenti. Il bambino si era presentato accompagnato dal padre il prima marzo ma non era stato fatto entrare. Poi l’appello dei genitori al ministro Valditara che oggi invierà gli ispettori. Il bimbo prima di entrare a scuola rivolgendosi al padre ha detto: «Perché l’altro giorno non mi hanno fatto entrare?».

