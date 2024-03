Nigeria, oltre 100 ragazzini rapiti da una scuola: «Decine di banditi arrivati in moto, hanno sparato a un bambino»

Oltre 100 ragazzini sono stati rapiti dalla scuola dove si trovavano a Kuriga, nel nord-ovest del Nigeria, in una nuova tragica azione armata contro minorenni nel Paese. Secondo quanto ricostruisce la Bbc, una gang criminale composta da decine di uomini armati è entrata in azione attorno alle 8.30 di questa mattina (ora locale), quando gli allievi si trovavano nel cortile comune della scuola di Kuriga. Oltre 100 quelli portati via con la forza a bordo di motociclette – sarebbero tutti compresi tra gli 8 e i 15 anni – insieme con un insegnate, secondo quanto riferito da testimoni oculari. Nel corso del raid un allievo sarebbero stato anche colpito da un colpo di pistola, e si trova ora ricoverato all’ospedale Birnin Gwari. Sono centinaia le persone rapite da bande criminali in Nigeria nel corso degli ultimi anni, anche se negli ultimi 12 mesi il flagello pareva in calo.

Leggi anche: