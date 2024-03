Le immagini di Trump con gli afroamericani generate con l’Intelligenza Artificiale per ingannare gli elettori

L’ex presidente degli Usa Donald Trump in posa, circondato da uomini e donne afroamericani. Questo è quello che si vede nelle immagini che circolano sui social da mesi. Tuttavia, quelle immagini non sono vere foto di Trump, bensì strumenti per garantire all’ormai unico candidato repubblicano alle elezioni del 2024 l’appoggio della comunità nera, che nel voto del 2020 aveva appoggiato Biden con il 92% delle preferenze, come come riporta il New York Times. Percentuale di gradimento che ora è scesa al 71%, cedendo potenziali voti proprio al Trump. Al momento non è chiaro se Trump sia stato direttamente informato o coinvolto nella diffusione o nella creazione delle immagini, ma ci sono segni evidenti che queste sono state generate con l’intelligenza artificiale per mano dei suoi supporter.

«Se ho influenzato il voto di qualcuno non è un problema mio»

A essere particolarmente diffuse sono due immagini. In una Trump è in mezzo a un gruppo di donne e uomini afroamericani, abbracciato a due donne sorridenti. In un’altra il tycoon americano è in posa assieme ad alcuni giovani ragazzi neri. La seconda circola almeno da gennaio (archiviato qui), quando già si sospettava non fosse una fotografia. La prima invece, è stata creata da Mark Kaye, speaker radiofonico statunitense che l’aveva pubblicata su Facebook sostenendo: «Il leader dalla comunità Black Lives Matter appoggia Donald Trump. Non pensavo che l’avrei mai detto ma è successo». L’immagine veniva condivisa come se fosse reale, senza nessun avvertimento circa il fatto che fosse stata creata usando l’intelligenza artificiale. Su quest’ultimo punto non c’è dubbio, dato che Kaye, interpellato dalla Bbc ha ammesso di essere lui ad aver generato l’immagine, sostenendo che le intenzioni di voto di qualcuno fossero influenzate dall’immagine, sarebbe un problema di quella persona e non suo.

I segni dell’AI

Osservando attentamente in entrambe le immagini si notano i segni lasciati dall’intelligenza artificiale che a un primo sguardo, soprattutto su uno schermo piccolo potrebbero sfuggire. Innanzitutto, in tutte e due le immagini la pelle dei soggetti appare estremamente liscia. Dove Trump abbraccia le due donne, la mano sinistra dell’ex inquilino della Casa Bianca lascia una strana traccia biancastra tra anulare e mignolo, mentre l’indice è estremamente appuntito. Alla sinistra di chi guarda, si vede un uomo che poggia la mano sulla spalla della donna alla destra di Trump. Su quella mano c’è mezzo dito che diparte dalla stessa falange da cui esce un dito intero. L’uomo immediatamente dietro a lui indossa un cappello con su una scritta incomprensibile, altro tratto tipico dell’AI. Anche nell’altra immagine il logo del cappello di uno dei ragazzi è irriconoscibile.

Leggi anche: