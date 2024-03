No! Questo soldato nazista non era il nonno di Ursula von der Leyen

Numerosi post sui social cercano di convincere chi li vede che il nonno della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen fosse un soldato nazista. In realtà, il soldato nazista mostrato nei post, Carl Albrecht Hugo Laubereau, è solo un parziale omonimo di Carl Eduard Albrecht, noto psicologo tedesco nato nel 1902 nonché vero nonno di von der Leyen, nata Albrecht prima di cambiare il proprio cognome in seguito al matrimonio. In ogni caso, il nonno di Ursula von der Leyen non era un soldato nazista.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che il nonno di Ursula von der Leyen fosse un nazista devoto all’occultismo e al satanismo.

La presidente della Commissione europea viene accostata a un soldato nazista di nome Carl Albrecht Hugo Laubereau.

In realtà, il nonno di Ursula von der Leyen era un suo parziale omonimo: Carl Eduard Albrecht.

Carl Eduard Albrecht non era un nazista, bensì uno psicologo.

In ogni caso, il nonno di Ursula von der Leyen non era un soldato nazista.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge nulla, ma nella foto stessa appare la scritta:

Ursula von der Layen e suo nonno Carl Albrecht Hugo Laubereau (1904-1997). I disinformati affermano che Layen non ha antenati nazisti, quindi questa è la prova. Carl Albrecht era devoto all’occultismo, (satanismo) così come l’odierna “élite” mondiale dei massoni dell’UE e degli Stat Uniti. L’Unione Europea è stata fondata da discendenti dei nazisti come continuazion del Terzo Reich!!

Non era un soldato nazista

Il post si basa in realtà su un caso di omonimia. Come ricostruito dal sito specializzato in genealogia Geneastar, il nonno di Ursula von der Leyen non era Carl Albrecht Hugo Laubereau, bensì il noto psicologo tedesco Carl Eduard Albrecht, nato nel 1902 e morto nel 1965. La stessa informazione viene riportata anche in un articolo di ISPI. Albrecht ebbe un solo figlio, Ernst Carl Julius Albrecht, con la nonna della presidente della Commissione europea, Adleheid Berg. Dal matrimonio di Ernst Carl Julius con Héide Adele Stromeyer nacque Ursula Albrecht, che acquisì il cognome del marito – Heiko Echter von der Leyen – dopo essersi sposata. Si tratta di una persona diversa dal soldato nazista accostato a von der Leyen.

Conclusioni

