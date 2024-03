Iran, ballano in piazza per l’8 marzo e pubblicano il video sui social: arrestate due ragazze

Due ragazze sono state arrestate a Teheran ieri 8 marzo dopo aver diffuso sui social un video in cui ballavano in strada per festeggiare la Giornata internazionale dei diritti delle donne e il Capodanno iraniano che inizierà il 20 marzo in piazza Tajrish della capitale dell’Iran. Le due giovani, che si erano vestite da Haji firuz – un personaggio fittizio del Folclore iraniano che appare per le strade iraniane qualche giorno prima del Capodanno -, sono state tacciate di «comportamento contrario alle norme sociali» e quindi arrestate. Non è la prima volta che accade un episodio del genere. A marzo 2023, cinque ragazze iraniane sono state arrestate e costrette a pentirsi dopo aver pubblicato un video sui social in cui ballavano senza velo a Ekbatan, nella periferia di Teheran. La loro colpa, per le autorità, era aver inscenato un balletto sulle note di Calm Down della cantante nigeriana Rema e di Selena Gomez nel giorno della Festa internazionale delle donne. È estremamente duro il regime in Iran e per mesi le donne hanno riempito le strade delle città per chiedere più diritti, in particolare dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne uccisa sotto custodia della polizia dopo essere stata fermata perché non indossava correttamente il velo.

