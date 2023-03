Iran, arrestate e costrette a pentirsi le 5 ragazze del balletto senza velo nel giorno della Festa della Donna – Il video

Sono state costrette a pentirsi davanti alla polizia dopo essere state trattenute per 48 ore le cinque ragazze iraniane che avevano pubblicato un video in cui ballavano senza velo a Ekbatan, alla periferia di Teheran. Le ragazze avevano inscenato un balletto sulle note di Calm Down della cantante nigeriana Rema e Selena Gomez nel giorno della Festa internazionale delle donne, l’8 marzo scorso. Le immagini erano diventate rapidamente virali sui social, un affronto per le leggi iraniane che vietano alle donne di ballare in pubblico e di mostrarsi senza velo. Le ragazze sono state identificate dalla polizia anche grazie alle telecamere di sicurezza, come racconta l’account Twitter Ekbatan, per poi trattenerle due giorni, fino a costringerle a un video di pentimento.

