Il ministro Nordio non viene alla Leopolda, Renzi: «Lo scandalo dossieraggio? Finirà in una bolla di sapone» – Il video

Lo scandalo dell’accesso alle banche dati? Secondo Matteo Renzi «finirà sicuramente in una bolla di sapone». Lo ha dichiarato dal palco della Leopolda, per poi aggiungere: «Oppure, troveranno un buon alibi e un colpevole secco da far pagare per tutti ma non verrà fuori la gravità di quanto successo». A suo dire, anche l’assenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio all’evento di oggi, 9 marzo, «non è casuale»: «Anche perché Nordio stamani aveva confermato di intervenire. Ho l’impressione che non sia un cambio di idea del ministro ma il fatto che si potesse saldare una maggioranza trasversale rispetto a chi ha interesse di abbuiare tutto, troncare e sopire». A detta di Renzi, «il motivo per cui in questo momento è in corso una lotta fratricida dentro alcune redazioni, dentro alcuni partiti politici, dentro alcuni corpi dello Stato, è perché in questa vicenda se viene fuori la verità, cito Cantone, ‘è un verminaio’». «Non è un caso – ha proseguito – che Cantone e Melillo hanno chiesto audizione alla commissione antimafia ottenendola, mentre l’hanno chiesta al Csm e non mi risulta che li abbia auditi o siano programmate audizioni». Renzi ha poi voluto mandare un messaggio alla premier: «Cara Meloni misureremo la tua voglia di trasparenza dalla capacità di dare corso a una richiesta che hanno fatto Nordio e Crosetto. Due ministri FdI hanno chiesto commissione d’inchiesta sugli accessi abusivi. Una parte della maggioranza e di FdI farà di tutto per affossare la commissione. A Meloni dico, misureremo il tuo coraggio se seguirai le idee di due tuoi ministri, vedremo se hai veramente il coraggio di cui ti vanti».

