«Se stava in cucina non si sarebbe fatta male». Il preside di Imperia deride l’infortunio di un arbitro donna: è polemica

«Sì vabbè… però oggettivamente se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non si sarebbe fatta male tesoro». Queste le parole usate in un commento sui social dal preside Paolo Auricchia del liceo Vieusseux di Imperia per commentare un infortunio, avvenuto due settimane fa, di un’assistente di linea, Guadalupe Porras Ayuso, impegnata nella partita Bethis – Athletic. L’ufficiale di gara ha inavvertitamente colpito un cameraman, ferendosi gravemente al volto. Il commento, secondo quanto ricostruisce Imperia Post, non è passato inosservato e i primi a criticare il preside sono stati proprio gli alunni del Viesseux che hanno organizzato un «corteo pacifico che partirà da davanti alla scuola alle ore 7 e 50 e proseguirà prima sotto il provveditorato e poi davanti al Comune». Gli studenti chiedono le dimissioni del preside perché, scrivono gli studenti, «le sue parole non possono e non devono passare in sordina».

La polemica politica

Le parole di Auricchia stanno scatenando polemiche anche a livello politico. La consigliera regionale di parità Laura Amoretti ha chiesto al dirigente «di porgere esplicite e formali scuse» a «tutte le ragazze iscritte al Liceo Vieusseux, e alle loro e ai loro insegnanti, che con capacità e competenza sanno dare vita alla cultura per la parità di genere. Chieda scusa a loro e a tutte le donne che ogni giorno rivendicano il valore delle proprie capacità e competenze». Amoretti ricorda «con tristezza» il dirigente scolastico «seduto in prima fila in qualità di preside per assistere all’evento ‘Pillole di Emancipazione: parole e musica’». “Argomenti – conclude la consigliera – trattati proprio dai suoi studenti».

(foto EPA/Julio Munoz)

Leggi anche: