La storia dell’anziana fermata dai carabinieri all’1 di notte, la sorpresa sui documenti: ha 103 anni. Guidava senza patente e assicurazione

Era da poco passata l’una di notte lo scorso lunedì, quando un uomo ha chiamato i carabinieri di Bondeno, in provincia di Ferrare, per segnalare un’auto che secondo lui viaggiava in modo pericoloso. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, racconta il Resto del Carlino, hanno individuato l’auto guidata da un’anziana. Quel che i militari però non avrebbero mai potuto immaginare è che la donna al volante è nata nel 1920. A 103 anni, la donna aveva raccontato di essersi messa in macchina perché voleva raggiungere alcuni suoi amici. A quell’ora ormai tarda, l’anziana avrebbe perso l’orientamento e continuava a girare a vuoto per le stesse strade e con una guida tutt’altro che sicura. Le sorprese però non sono finite lì. I carabinieri hanno continuato il controllo, scoprendo che la donna guidava l’auto con la patente ormai scaduta da due anni, quando aveva 101 anni. In più l’auto era senza copertura assicurativa. Per l’anziana non c’è stato niente da fare: è scattata la multa, con tanto di sequestro dell’auto, portata via dal carroattrezzi che ha anche accompagnato la donna al sicuro a casa.

