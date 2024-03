I medici della striscia di Gaza «picchiati e umiliati dai soldati israeliani» – Il video

Il filmato delle persone in ginocchio, in mutande e con le mani dietro la schiena

Tre medici che lavorano nell’ospedale Nasser di Khan Yunis hanno detto alla Bbc di essere stati picchiati e umiliati dall’esercito di Israele. L’emittente britannica pubblica sul suo sito un filmato in cui si vedono persone in ginocchio, in mutande e con le mani dietro la testa. Sarebbero stati detenuti dalle forze israeliane il 15 febbraio scorso. I medici sono stati «costretti a spogliarsi e ripetutamente picchiati», secondo il loro racconto. Nel filmato sono in mutande e con le mani dietro la testa.

Leggi anche: