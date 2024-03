Loredana Bertè, ancora un rinvio dopo il ricovero: «Già due operazioni lo scorso anno per problemi acuti»

Dopo il rinvio della data romana al Brancaccio per problemi addominali e il ricovero per accertamenti, Loredana Bertè deve annullare un’altra data del suo tour nei teatri italiani, quella di venerdì 15 marzo a Varese. Come già annunciato dall’ufficio stampa della cantautrice, il malore è stato causato da problemi di salute precedenti. «Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino, a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno», si legge nel nuovo comunicato, «saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti». Viene quindi confermato l’annullamento del concerto del 15 marzo, che verrà riprogrammato per venerdì 10 maggio: «Siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione», spiega l’ufficio stampa, assicurando che i biglietti acquistati saranno validi per la prossima data o potrà essere chiesto il rimborso entro e non oltre il 30 marzo. La prossima settimana, martedì 19 marzo, Bertè è attesa a Torino: per il momento la data «resta confermata: vi terremo aggiornati sulle altre date».

