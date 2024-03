Loredana Bertè ricoverata dopo il malore improvviso: «Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni»

Le condizioni di Loredana Bertè, ricoverata lunedì 11 marzo in una clinica privata di Roma, sarebbero «stabili e non sembrano destare particolari preoccupazioni». Lo confermano a Repubblica fonti vicine alla cantante. Nella serata di ieri, Bertè «ha accusato un malore addominale» che l’ha costretta ad annullare la data al Teatro Brancaccio della Capitale. Posticipata, poi, al 15 maggio. I medici della struttura stanno proseguendo gli accertamenti. Non sono però noti i tempi di guarigione. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, l’artista avrebbe accusato i dolori in mattinata. Quando il malessere è peggiorato, scrive l’agenzia di stampa, è stata visitata da un medico che ha consigliato il ricovero. Il Manifesto tour di Bertè, che arriva dopo il successo al Festival di Sanremo, ha esordito a Milano il 5 marzo scorso. Quella di ieri sera a Roma era la seconda data in programma. «Siamo veramente costernati – si legge nel comunicato del suo staff – ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, Loredana non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve». Lo scorso anno, la cantante aveva subito un’operazione sempre nella zona addominale che l’aveva costretta a cancellare il tour.

Leggi anche: