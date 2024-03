La minaccia di Putin: «Russia pronta per una guerra nucleare. Se i militari Usa entrano in Ucraina saranno trattati come interventisti»

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha detto che se le truppe americane arrivano in Ucraina la Russia le tratterà come interventiste. L’affermazione si trova in un’intervista concessa all’agenzia di stampa statale Ria e alla televisione Rossiya-1. Putin ha anche detto che se gli Usa effettueranno test nucleari, Mosca potrebbe fare lo stesso. E ha aggiunto che la Russia è pronta per una guerra nucleare dal punto di vista tecnico-militare, ma per ora «non tutto sta precipitando». Secondo il presidente la tecnologia nucleare russa «è più moderna di ogni altra». Ma Putin ha anche detto di non aver bisogno dell’atomo in Ucraina. Ma che è pronto a usarlo in caso di minaccia esistenziale nei confronti della Russia.

Il realismo e l’Ucraina

Lo Zar si è detto pronto a colloqui di pace con l’Ucraina, a patto che siano basati sul realismo. E che non si fida di nessun leader occidentale e che la Russia ha bisogno di garanzie controfirmate. Putin ha anche sostenuto che la Russia non interferirà nelle elezioni dei paesi dell’Occidente e lavorerà onestamente con qualunque leader eletto, in riferimento alle elezioni negli Stati Uniti. E ha aggiunto che Donald Trump lo ha richiamato quando lui ha mostrato simpatia nei confronti di Joe Biden. Infine, ha sostenuto che la Corea del Nord adesso ha il suo ombrello nucleare e che non ha chiesto nulla alla Russia per averlo.

