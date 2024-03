Chi è Muhammad Mustafa, il nuovo premier palestinese indicato da Abu Mazen

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen cambia cavallo e prova a rilanciare la sua azione politica nominando Muhammad Mustafa alla guida del governo di Ramallah. Mustafa, 69 anni, prende il posto di Mohammed Shtayyeh, premier dimissionario. Avrà diverse settimane per mettere in piedi il nuovo esecutivo. Economista, ha conseguito un dottorato in economia presso la George Washington University e ha lavorato per 15 anni presso la Banca Mondiale. Ha già ricoperto incarichi di rilievo nella leadership Anp: è stato vice primo ministro, ministro dell’economia e consigliere economico di Abbas. Fa inoltre parte del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina dal 2022, mentre dal 2005 è presidente del Fondo per gli investimenti in Palestina. Quello a lui affidato sarà quindi con ogni probabilità un governo tecnocratico: la speranza, notano i media israeliani, per Abu Mazen è quella di riuscire a mantenere l’Anp non solo alla guida della Cisgiordania, ma anche della Striscia di Gaza se lo scenario post-guerra lo consentirà: l’amministrazione Usa e diversi Paesi arabi hanno detto più volte di puntare su questa tra le ipotesi più credibili per la gestione del territorio martoriato una volta che la guerra sarà finita.

Foto copertina: Wafa

