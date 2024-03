Sculture di sabbia di Gesù Cristo: Intelligenza Artificiale o capolavori? Come smascherarle

Bufala o realtà? Una pagina Facebook pubblica l’immagine di un uomo mentre conclude una scultura di sabbia di Gesù Cristo iperrealistica che ha dell’incredibile. Nel commento, l’admin della pagina si lamenta che nessuno apprezza le sue opere d’arte. L’uomo raffigurato assomiglia a quello di altre immagini simili, pubblicate su altre pagine e con messaggi simili che cercano di attirare l’attenzione e l’apprezzamento degli utenti. In questo articolo spieghiamo perché si tratta di un banale inganno.

Per chi ha fretta

Numerose immagini vengono condivise da diverse pagine Facebook con messaggi simili.

Le sculture sono troppo surreali per essere realizzate con la sabbia e non si comprende come mai l’artista usi dei pennelli e dei colori.

Si tratta di immagini generate con l’Intelligenza Artificiale e presentano gli errori generativi tipici di questa tecnologia.

Le immagini provengono da pagine Facebook in lingua inglese che pubblicano immagini generate con l’AI.

Analisi

Ecco un esempio di immagine condivisa dalla pagina Facebook “Offerteonline” dove l’admin scrive «Nessuno apprezza le mie opere d’ arte».

Anche la pagina Facebook “Anacleto” ne pubblica un’altra, dove l’admin sostiene di essere l’autore della scultura: «Fatto con le mie mani! Grazie a tutti quelli che apprezzano questo». Nell’immagine, in basso, c’è una strana tazza con colori e pennelli.

La pagina “Anacleto” ripete l’operazione con un’altra foto riportante lo stesso testo (con l’aggiunta di un «Amen»).

Quest’ultima foto risulta pubblicata (con un testo identico) anche dalla pagina “GiteMania” poco dopo la pagina “Anacleto”:

Cercando sempre le parole chiave «Fatto con le mie mani» troviamo un post della pagina Facebook “Beauty Milano” dove viene pubblicata una gigantesca e impossibile scultura di Gesù Cristo disteso nella sabbia che occupa una spiaggia intera.

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

Nella prima immagine, il dito indice della mano destra del fantomatico artista è estremamente grosso e del tutto innaturale, tipico errore dell’Intelligenza Artificiale. Inoltre, la punta dello strumento che tiene in mano sembra fondersi con l’unghia del dito medio.

Nella seconda immagine, quella condivisa dalla pagina “Anacleto”, ci sono numerosi errori tipici: la mano destra del presunto artista è deformata, le sue gambe sono in una posizione innaturale per il corpo umano, il pollice della statua di Gesù è estremamente lungo e la tazza è deformata.

Immagini “vecchie” pubblicate da altre pagine straniere

La terza immagine, condivisa dalla pagina “Anacleto” il 6 marzo 2024 sostenendo di esserne l’autore, risulta pubblicata in diverse pagine il 2 febbraio 2024 (anche qui). In un post del 7 febbraio 2024 troviamo un testo simile in francese: «Je l’ai fait de mes propres mains ! Merci à tous ceux qui apprécient cela».

Rispetto a quella pubblicata dalle pagine italiane, quella condivisa dai francesi ha una risoluzione migliore che ci permette di notare l’errore dell’Intelligenza Artificiale nel generare le dita dei piedi del presunto artista.

Troviamo altre immagini simili e con gli stessi messaggi, dove gli admin di pagine Facebook estere fanno intendere agli utenti di essere gli artisti realizzatori delle sculture: «Made it with my own hands! Thanks to everyone who appreciates this».

Anche in questa immagine si riscontra l’errore dell’Intelligenza Artificiale nel generare le mani: quelle del presunto artista hanno delle dita lunghe e storte, mentre la scultura mostra un Gesù Cristo con oltre 10 dita.

Perché vengono diffuse e come difendervi dall’inganno

Nella sezione Fact-checking di Open ci siamo occupati di diversi casi simili dove certe immagini vengono diffuse cercando di far leva sulla sensibilità e le emozioni delle persone. Ci sono casi dove pagine e gli utenti condividono queste immagini in maniera inconsapevole, mentre nel caso in esame vediamo un tentativo di trarre in inganno gli utenti per ottenere reazioni, commenti e condivisioni utili alle pagine. Una pratica ingannevole che in questo caso si potrebbe dire “innocente”, ma le stesse modalità potrebbero essere utilizzate per diffondere messaggi pericolosi o truffe.

Al contrario, l’obiettivo della nostra sezione è quello di far comprendere agli utenti di come possano essere tratti in inganno e come possono difendersi. Ecco alcuni articoli che potete consultare per addestrare la vostra mente a riconoscere questi falsi:

Conclusioni

Circolano numerose immagini raffiguranti delle incredibili quanto surreali sculture di Gesù Cristo sulla sabbia. Gli admin delle pagine che le condividono fanno intendere di essere gli artisti raffigurati insieme all’opera d’arte, ma sono tutte immagini generate dall’Intelligenza Artificiale. Oltre ad essere condivise in varie lingue con le stesse frasi ad effetto, le immagini riportano gli errori tipici dell’AI.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: