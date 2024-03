Bologna, tre bambini e la madre morti in un incendio in via Bertocchi

Tre bambini sono morti in un incendio sviluppatosi in un appartamento in via Bertocchi a Bologna insieme alla madre. La donna, che si chiama Stefania Alexandra Nistor, stava per essere ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore ma è deceduta durante il trasporto con l’ambulanza. Aveva 32 anni ed era di origine rumena. Il rogo si è sviluppato alla periferia della città. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Informata anche la Procura. I bambini erano due gemelle di due anni e uno di sei. Secondo le prime informazioni la causa del rogo sarebbe una stufetta elettrica andata in corto circuito. L’appartamento è stato sequestrato. Partite le indagini. L’appartamento si trova al quarto piano del palazzo. I vicini dicono che è stata «una tragedia». Secondo i vigili del fuoco la mamma e i tre bambini sono morti a causa del fumo prodotto dalla stufa incendiata. Il padre è arrivato sul posto in abiti da lavoro.

Leggi anche: