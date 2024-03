Ex Lega e M5s, Vauro e Paolo Rossi: tutti i candidati della lista di Michele Santoro per le Europee

Michele Santoro ha presentato la lista Pace terra dignità con cui si candiderà alle elezioni europee. Deve raccogliere 75 mila firme entro il 30 aprile. Perché non ha raggiunto accordi con partiti che hanno corso alle precedenti elezioni. Anche se ancora c’è la possibilità di un patto con Alleanza Verdi Sinistra: «Fino all’ultimo saremo disponibili, se poi non vogliono pazienza. Noi non possiamo essere quello che non siamo», dice oggi al Fatto Quotidiano. Nel frattempo la lista ha perso per strada Luigi De Magistris: l’ex magistrato non vuole candidarsi di persona perché vuole provare la corsa per il municipio a Napoli. Con Sinistra Italiana l’accordo sembrerebbe a un passo, ma «la loro scelta sembra dettata dal non dare troppo fastidio al Pd».

I papabili

Intanto il quotidiano fa una lista dei possibili candidati della lista. Santoro sarà capolista in quasi tutte le circoscrizioni, mentre il secondo nome sarà quello della giornalista Benedetta Sabene, autrice del libro Ucraina. Controstoria del conflitto. Raniero La Valle, ex parlamentare e storico esponente del movimento pacifista, dovrebbe essere capolista nel Nord-est. Tra gli altri candidati si fanno i nomi del vignettista Vauro, dell’editrice Ginevra Bompiani e dell’attore Paolo Rossi. Ma ci saranno anche lo scrittore Nicolai Linin, autore del libro Educazione Siberiana, il matematico Piergiorgio Odifreddi, lo storico Angelo D’Orsi, l’ex parlamentare Pino Arlacchi e il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. In lista anche alcuni ex Movimento 5 Stelle: Marta Grande e Piernicola Pedicini. E a sorpresa un’ex Lega come Alessandra Guerra, già presidente del Friuli Venezia Giulia.

Gli altri candidati

Tra gli altri candidati ci sono Marina Castellano, ovvero «l’anima di Emergency, e siamo sicuri che Gino Strada la penserebbe come noi», ha detto Santoro. Fiammetta Cucurnia, ex corrispondente di Repubblica dalla Russia e moglie di Giulietto Chiesa. E ancora: Cristian Romaniello, Luigi Gallo, Noor Shihadeh, Khaled Al Zeer, Francesco Di Matteo, Vito Micunco, Nino Mantineo, Federico Dolce e Dario Dongo (movimento trattori). Non saranno candidati, ma daranno una mano in campagna elettorale Fiorella Mannoia, il fisico Carlo Rovelli e Moni Ovadia.

