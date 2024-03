Matteo Renzi ha perso la palma del più ricco del Palazzo. Per soli 117 mila euro il primato è di Antonio Angelucci

Matteo Renzi non è il più ricco del Parlamento, anche se con la dichiarazione dei redditi 2023 ci era arrivato davvero vicinissimo, restando in testa per parecchie settimane. Poi però è arrivata la dichiarazione dei redditi del deputato leghista Antonio Angelucci che per soli 117 mila euro ha conquistato il gradino più alto del podio. Angelucci è abituato a dichiarazioni dei redditi alte, facendo da sempre l’imprenditore: è considerato il re della sanità privata con il gruppo Tosinvest ed è anche un editore importante, avendo il controllo di Libero, Il Giornale e Il Tempo. Ha dichiarato 3.334.000 euro di reddito, superando così la dichiarazione di Renzi che era di 3.217.000 euro. Il leader di Italia Viva resta però il più ricco in Senato. Alle sue spalle il senatore a vita Renzo Piano con 2 milioni e 901 mila euro. Terzo posto per Giulia Bongiorno (anche lei fra le ultime a pubblicare la sua dichiarazione 2023), con 2 milioni e 748 mila euro.

L’ultimo record di Berlusconi

Angelucci conquista il primato di più ricco del Palazzo per la prima volta, nonostante la sua dichiarazione dei redditi 2022 fosse di 4 milioni e 581 mila euro, ben un milione e 247 mila euro più di quella che gli ha fatto conquistare il primo posto in classifica. Ma l’anno precedente – anche se la dichiarazione è stata pubblicata sul sito del Senato dopo la sua scomparsa – la palma del più ricco era toccata per l’ennesima volta a Silvio Berlusconi, che aveva dichiarato 17 milioni e 698 mila euro: l’ultimo suo reddito che ha potuto conoscere il fisco italiano. Una somma che difficilmente in questa legislatura potranno superare gli altri Paperoni del Palazzo.

