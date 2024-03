Anonymous Italia si è impossessato di Ultime Notizie. Hackerato anche l’account del fondatore Sidoli

Etichettato come uno dei canali della propaganda filorussa in Italia, il gruppo di attivisti lo sta trasformando in un canale pro Ucraina e contro Vladimir Putin

L’account Twitter/X noto come Ultime Notizie viene indicato da oltre un anno come un canale della propaganda filorussa, diffondendo disinformazione sull’invasione in Ucraina e non solo. Durante le elezioni presidenziali russe del 15 e 17 marzo, l’account e quello del suo fondatore Rinaldo Sidoli hanno iniziato a diffondere contenuti pro Ucraina e contro Vladimir Putin. Non si tratta di un cambio di rotta, ma di una delle tante opere compite in questi giorni da parte degli attivisti di Anonymous Italia. Un’operazione su vasta scala, dove non è stato hackerato soltanto Ultime Notizie, ma diversi account social e un certo numero di siti.

Nella bio dell’account @ultimenotizie, cambiata a seguito di un’inchiesta di Open, ora compare quella imposta dal gruppo di attivisti, contornata da una nuova foto profilo raffigurante un Vladimir Putin sanguinante e la scritta «War Criminal»: «UltimeNotizie è libera DIS-informazione #H24 promuove Propaganda russa in Italia, offrendo disinformazione e notizie false sulla guerra in Ucraina».

Hackerati gli account social di Sidoli

Non è stato hackerato soltanto Ultime Notizie. La stessa sorte è toccata all’account di Rinaldo Sidoli (@rinandosidoli), ma con una foto profilo del tutto diversa e personalizzata dagli attivisti: il volto con la fronte sanguinante non è quella di Vladimir Putin, ma quella del fondatore di Ultime Notizie. Nella bio ora leggiamo: «Ex famigerato propagandista al soldo del Cremlino e del Terrorista Putin creatore di #UltimeNotizie: libera DIS-informazione #H24 che promuove Propaganda russa».

Per Rinaldo Sidoli non c’è pace. Dal proprio account Twitter/X ufficiale, gli attivisti di Anonymous Italia hanno rivendicato il controllo del profilo Linkedin, al quale hanno aggiunto la parola «Propagandista» nel nome.

Violati anche OkRoma e Recensione.info

Nell’account di Anonymous Italia (@AnonSecIta) troviamo ulteriori rivendicazioni, come il controllo dei siti OkRoma.it e Recensione.info, oltre ai siti Sidoli.org e Rinaldosidoli.it, quest’ultimo già violato nel 2023 dal medesimo gruppo. Per tutti questi siti, gli attivisti riportano lo stesso messaggio: «#StopRussianPropaganda in Italia».

