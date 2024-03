La denuncia dell’ex modella Ilaria Capponi: «In passerella si mangia cotone per dimagrire». La risposta shock di Platinette: «Ha il culo basso»

Ilaria Capponi per anni ha lavorato come modella mentre giocava a basket a livello professionistico. Ma lo scorso 7 febbraio la terza classificata a Miss Italia 2007, oggi 34enne, ha deciso di dire basta. Il motivo? Nonostante un fisico che per molti può essere definito invidiabile – alta 1,81, addominali in vista e 42 di taglia – viene considerata troppo grassa per sfilare sulle passerelle. Una situazione che Capponi ha personalmente denunciato sul proprio profilo Instagram. È a causa di questa sua esperienze che l’ormai ex modella era ospite nel pomeriggio del 16 marzo 2024 nello studio della trasmissione televisiva di Rai 1 Italia Sì, nella giornata successiva a quella del Fiocchetto Lilla, volta alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, i cui casi sono in costante aumento nel nostro Paese.

«Le modelle mangiano come cavallette»

Capponi racconta al giornalista Gianluca Semprini, per quella puntata sostituto di Marco Liorni, che quando giocava a basket in Serie A le veniva detto che aveva le gambe troppo grosse, e che quando sfilava vedeva le colleghe mangiare cotone per saziarsi senza ingrassare. Lei stessa ha sofferto in passato di bulimia, in risposta alle pressioni sulla propria forma fisica. Ospiti della trasmissione ci sono anche Guillermo Mariotto, stilista del marchio di abbigliamento lecchese Gattinoni, e Mauro Coruzzi, in arte Platinette. I due si lanciano in commenti irrispettosi nei confronti delle modelle, quasi sempre spinte a una magrezza malsana. Lo stilista sostiene il contrario di quello che dice l’ex modella, mentre il conduttore radiofonico commenta volgarmente l’uscita della donna dallo studio.

«Comunque ha il culo basso»

Dice Mariotto che le modelle è «meglio vestirle che dar loro da mangiare» dato che «mangiano come le cavallette perché comunque sono alte». E si chiede: «Cosa vuoi che sia mangiare cotone?». Nel 2007 – ha ricordato Capponi – quando partecipò a Miss Italia, tra i giudici c’era anche lo stilista, che la giudicò, metro alla mano «troppo grassa» per sfilare per lui. Mariotto sostiene che le sue modelle sono alte 1.80 con fianchi larghi 86 centimetri. Nella conversazione si inserisce Coruzzi, sostenendo che Capponi possa fare «benissimo la modella con il suo fascino». Ma quando Capponi si allontana, Platinette la segue con lo sguardo e sentenzia: «Comunque ha il culo basso». Commento che è stato tagliato dalla versione integrale della puntata caricata su RaiPlay.

