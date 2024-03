Loredana Bertè non è pronta al ritorno, annullate altre date: «Servono accertamenti per avere una diagnosi e stabilire la terapia»

Loredana Bertè è costretta ad annullare altre due date del suo tour nei teatri. Dopo il ricovero a Roma per un malore improvviso, la cantautrice è tornata a Milano e il suo entourage aveva già annullato alcune esibizioni, annunciando che l’artista si sarebbe dovuta sottoporre a ulteriori accertamenti per individuare la natura dei problemi di salute. Domenica 17 marzo, sui social, l’annuncio del rinvio a maggio dei concerti di Torino e Brescia, i cui biglietti saranno validi per le nuove date o rimborsabili. Ma nel messaggio viene anche svelato qualche ulteriore dettaglio sullo stato di salute della cantante. «Dobbiamo comunicare purtroppo che, a causa di accertamenti clinici fissati dallo staff medico di Loredana nella prossima settimana, abbiamo deciso di posticipare i prossimi concerti di Torino e Brescia, rispettivamente al 24 ed al 20 maggio», si legge, «questi ultimi accertamenti serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni». Ma c’è, ad oggi, anche una data di rientro: «Il tour riprenderà regolarmente a partire dal concerto programmato al Teatro Rossetti di Trieste del 3 aprile».

