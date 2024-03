Apple tratta con Google per portare l’intelligenza artificiale sull’IPhone

Apple e Google starebbero negoziando un accordo per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini nell’iPhone. A darne notizia è Bloomberg secondo cui l’accordo «scuoterebbe in profondità il settore dell’IA». Le due società sono in trattativa per consentire all’azienda di Cupertino di avere in licenza Gemini, ovvero il set di modelli di intelligenza artificiale generativa di Google, per alimentare alcune nuove funzionalità in arrivo nel 2024 sul software iPhone. Apple ha di recente discusso anche con OpenAI, sostenuta da Microsoft, prendendo in considerazione l’utilizzo del suo modello, ha aggiunto Bloomberg. Le nuove funzionalità, basate sui modelli di intelligenza artificiale interni, dovrebbero rientrare nel prossimo iPhone iOS 18. E Apple è alla ricerca, si legge, di un partner per potenziare le funzionalità nella parte generativa, comprese quelle per creare immagini e scrivere saggi basati su semplici istruzioni.

Le due società non hanno deciso i termini o il marchio di un accordo sull’AI, né finalizzato ancora come sarebbe stato implementato, ma «è improbabile che un’intesa sia annunciata fino a giugno, quando Apple prevede di tenere l’annuale conferenza mondiale degli sviluppatori». Ma entrambe le compagnie hanno un accordo esistente affinché Google diventi il motore di ricerca predefinito sul browser web Safari di Apple. A febbraio, il numero uno dell’azienda di Cupertino, Tim Cook, ha affermato che Apple prevede di rivelare entro la fine dell’anno maggiori dettagli sui suoi piani relativi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, aggiungendo che la società sta investendo «in modo significativo» nell’area.

