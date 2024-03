Caldo record in Brasile, toccati i 62,3 gradi a Rio de Janeiro: i cittadini si riversano nelle spiagge – Le foto

Caldo record in Brasile, dove a Rio de Janeiro sono stati registrati 62,3 gradi ieri mattina alle 9:55 (ora locale). Si tratta del livello più alto mai registrato dal 2014, ovvero da quando sono iniziate le misurazioni di Alerta Rio. Si chiama Guaratiba il quartiere in cui è stato toccato il record. Preoccupa particolarmente la situazione in Brasile da quando una nuova ondata soffocante di calore sta travolgendo il Paese. E, stando a quanto previsto dai meteorologi, si prevede che il solleone continui almeno fino a mercoledì, ovvero il giorno in cui inizia l’autunno nell’emisfero australe. Nelle aree occidentali del Paese, la temperatura è stata elevatissima nel weekend.

ANSA | Epa / Antonio Lacerda / Spiaggia Ipanema, Rio de Janeiro

Piogge estreme al Sud

A San Paolo, una delle città più importanti del paese, sabato è stato registrato il giorno più caldo dell’anno. Ipanema e Copacabana, le spiagge simbolo di Rio, si sono riempite di persone, così come i grandi parchi della città. Al contrario, nel Sud del Paese continuano incessanti le piogge estreme. Si prevede che proseguano anche nei prossimi giorni: «Questa settimana ci sarà un alto rischio di forti piogge e temporali nel centro-sud del Brasile», ha annunciato l’agenzia di informazione meteorologica MetSul. «Il sistema più preoccupante è un fronte freddo molto intenso che arriverà con piogge torrenziali e possibili burrasche», ha aggiunto. Secondo quanto riportato nei mesi scorsi dal programma di osservazione della Terra dell’Ue, Copernicus climate change, è stato l’anno più caldo mai registrato dal 1850, ovvero la data da cui si considera esistano misurazioni scientifiche affidabili.

ANSA | Epa / Antonio Lacerda / Spiaggia Ipanema, Rio de Janeiro

Leggi anche: