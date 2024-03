Totti su De Rossi allenatore: «Non pensavo facesse subito bene». Ritorno alla Roma? Come reagisce l’ex capitano

Da tifoso romanista, Francesco Totti non può che essere felice per i risultati ottenuti finora dalla Roma sotto la guida dell’amico Daniele De Rossi. Per quanto l’ex capitano giallorosso non si sarebbe mai aspettato «che facesse così bene da subito, ma lo speravo», ha detto a margine di un evento commerciale di cui è testimonial. «Daniele sta dimostrando di essere un grande allenatore – dice Totti – e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma – ammette – è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore». Da giorni la Roma è al centro di indiscrezioni che vorrebbero una trattativa per la cessione al fondo saudita Pif. Voci che Totti si affretta a smentire: «Non è vero niente. Se vedo una Roma araba? No, non è vero niente, mi sono informato». Con i rumors della cessione della Roma erano tornati anche quelli su un possibile ritorno di Totti a Trigoria con un ruolo da dirigente. Ma per l’ex capitano romanista anche quelle voci non sono da prendere in considerazione. All’ipotesi di un ritorno alla Roma, lui stesso taglia corto: «No, mai più. Ogni volta mi fate questa domanda… No, non torno più».

