Questa insegna con Putin non è mai stata affissa dalla Pizzeria dal Presidente a Napoli

«Ricordiamo 2020, 29.02 Birra di Putin -50%». Questo è quello che si vede su un cartellone luminoso affisso – così pare nel video che circola su Facebook – di fronte alla sede storica della Pizzeria Dal Presidente a Napoli, sita in via dei Tribunali, alla sinistra del duomo della città partenopea. In realtà, però, l’insegna con Putin non è mai stata affissa dalla Pizzeria dal Presidente a Napoli. Vediamo nel dettaglio il video alterato.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui si vede un cartellone con uno sconto sulla birra in occasione del discorso annuale di Putin all’Assemblea Federale Russa del 2020 che sarebbe stato affisso dalla Pizzeria Dal Presidente di Napoli.

Si sostiene che il discorso sia avvenuto il 29 febbraio 2020, ma in realtà si è tenuto il 15 gennaio.

La pizzeria ha smentito di aver mai affisso cartelloni e insegne con Putin.

Quindi, l’insegna con Putin non è mai stata affissa dalla Pizzeria dal Presidente a Napoli

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

«Ricordati 2020, Birra da Putin il 29 febbraio a -50%”. A Napoli fervono i preparativi per la trasmissione del discorso del presidente russo all’Assemblea federale.»

Non è mai stato affisso

L’idea è quella di far credere a chi guarda il video che lo storico locale abbia offerto uno speciale sconto sulle birre acquistate il 29 febbraio del 2020 in occasione dell’annuale discorso che il presidente russo tiene di fronte all’Assemblea federale russa. Peccato per chiunque abbia modificato il video che il discorso del 2020 non sia stato il 29 febbraio. Quell’anno il discorso di Putin si tenne il 15 gennaio 2020, come riporta Ria Novosti. Una prima incongruenza che lascia sospettare che il video sia un falso. La conferma arriva direttamente dal ristorante, che contattato da Open ha smentito di aver mai affisso simili pannelli luminosi nel proprio locale.

Conclusioni

Circola un video in cui si vede un cartellone con uno sconto sulla birra in occasione del discorso annuale di Putin all’Assemblea Federale Russa del 2020 che sarebbe stato affisso dalla Pizzeria Dal Presidente di Napoli. Si sostiene che il discorso sia avvenuto il 29 febbraio 2020, ma in realtà si è tenuto il 15 gennaio. La pizzeria ha smentito di aver mai affisso cartelloni e insegne con Putin. Quindi, l’insegna con Putin non è mai stata affissa dalla Pizzeria dal Presidente a Napoli

