Marta Fascina ricorda l’anniversario con Berlusconi, tra mille cuori spunta un hater: il popolo del Cav lo massacra

Marta Fascina ha ricordato oggi 19 marzo sui social l’anniversario della cerimonia privata con cui venne celebrata nel 2022 l’unione con Silvio Berlusconi. Il post è accompagnato da una brevissima frase della deputata di Forza Italia: «Uniti per l’eternità» accanto alla foto della coppia in occasione del primo anniversario con una torta a forme delle iniziali dei due. Sono centinaia i commenti al post di Fascina.

L’ondata di affetto

Una vera e propria ondata di affetto per una coppia che sembra rimasta impressa positivamente nell’immaginario di tanti che seguono l’ex compagna di Berlusconi. Tra i commenti si sprecano i cuori per la coppia, oltre a commenti come: «Siete bellissimi», o «foto di una bellezza indescrivibile». C’è chi dedica grandi apprezzamenti per come Fascina ricorda il suo compagno: «Dimostri sempre una grande dignità e compostezza, ti fa onore». E poi naturalmente i commenti dedicati a Berlusconi, da «quanto ci manca» fino a «eterno presidente».

L’hater massacrato

Un follower solitario prova a rompere l’idillio e scrive una velata cattiveria a proposito della permanenza di Fascina nella residenza storica di Berlusconi ad Arcore: «Vale anche per il rapporto con la villa?». Ed è lì che si scatena il popolo ancora affezionatissimo alla coppia Berlusconi-Fascina, con rimproveri del tipo: «E a te che importa???», oppure «Non rosicare così dai».

