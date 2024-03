Risorse umane, W-Group acquista Magister: nasce un polo aziendale da 825 milioni di giro d’affari e 1.400 dipendenti

Cambiamenti in vista nel settore italiano dei servizi per le risorse umane. Il gruppo W-Group fondato e guidato da Federico Vione ha annunciato l’ingresso in Magister Group, corporate multi-business della famiglia Lombardi attivo in Italia con ALI Lavoro (somministrazione e ricerca & selezione del personale), Labor-B (consulenza strategica e audit HR), Repas (welfare aziendale e buoni pasto) e Yous (formazione). Nella nota congiunta dei due gruppi si sottolinea come quella ora perfezionata sia «la più grande operazione mai realizzata nel nostro Paese nel mondo dei servizi per le risorse umane», con un giro d’affari congiunto iniziale di «oltre 825 milioni con 1.400 persone in organico, e prospettive di crescita rilevanti grazie alle sinergie possibili tra tutte le realtà del gruppo». Anche W-Group conta infatti su diverse realtà aziendali operanti su diversi fronti: Maw e InJob (ricerca e selezione del personale), WExecutive e WeHunt (executive e middle management search) e W Advisory (servizi di consulenza). Dall’unione delle forze, sostengono le due aziende, scaturirà ora «un’offerta integrata di servizi HR unica nel panorama europeo». Una piattaforma di competenze del mondo del lavoro che riconosce il valore e la centralità delle persone che ne fanno parte.

I punti di forza

Nato meno tre anni fa, W-Group conta nel complesso su un organico di oltre mille persone e ha chiuso il 2023 con 575 milioni di fatturato (+9% rispetto al 2022) e una redditività. Tra le realtà di Magister Group, da segnalare invece la performance di ALI Lavoro, che ha chiuso il 2023 con ricavi superiori ai 250 milioni di euro, e che ora, viene annunciato, dovrebbe raddoppiate nel medio periodo il numero di filiali di Ali, per passare da 50 a 100, con relativa crescita di organico (oggi attorno ai 250 dipendenti). La famiglia Lombardi, azionista di Magister Group, sarà parte attiva del progetto, reinvestendo in W-Group, fa sapere la nota diramata, sottolineando come in questo modo «sarà possibile centrare in modo ancor più efficace uno degli obiettivi strategici dell’operazione: trasferire ad aziende clienti, lavoratori e stakeholder un modello di impresa fondato sul capitale umano, attraverso la presenza capillare delle proprie persone su tutto il territorio nazionale». «Abbiamo creato un modello unico: un gruppo di aziende indipendenti ma sinergiche, costruito per le persone. Dopo aver conquistato una posizione di leadership in Italia, la nostra espansione non si ferma», ha detto invece il fondatore di W-Group Federico Vione.

Foto di copertina: Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com

