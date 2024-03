Chiara Ferragni e il «Ciao Guys» rauco. L’influencer rimane senza voce – Il video

«Ciao Guys, un saluto: è da due giorni che non parlo nelle stories perché questa è la mia voce». Non finisce il periodo difficile per Chiara Ferragni. Stavolta però nulla di preoccupante, solo un «mega raffreddore», precisa l’influencer nelle sue stories su Instagram. «A tra poco – aggiunge – quando riuscirò a parlare un po’ meglio». Intanto l’imprenditrice, in accordo con il marito Fedez, continua sulla linea di non condividere più in modo palese il volto dei figli Leone e Vittoria. Secondo alcune fonti la decisione sarebbe stata presa di comune accordo ma è notizia di stamane che l’influencer abbia intimato al rapper di non parlare del loro matrimonio (con annessa crisi) durante la puntata di Belve su Raidue in cui Fedez sarà ospite il 2 aprile prossimo. Un’intervista con Francesca Fagnani in cui il quasi oramai ex sarebbe pronto a dire tutta la sua verità.

Leggi anche: