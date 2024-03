L’identità digitale europea non è un sistema di credito sociale. Cos’è e come funziona lo Spid dell’Ue

«La trappola finale». Così numerosi post su Facebook definiscono lo European Digital Identity Wallet (EUDI), il sistema di identità digitale dell’Unione Europea. Lo scenario dipinto dai post è tanto semplice quanto spaventoso: «Non potrai nemmeno comprare un caffè se non sei in ordine». In ordine con cosa? Secondo chi condivide i post, l’identità digitale europea sarebbe un modo di implementare nell’Unione un sistema di credito sociale con premi per i comportamenti virtuosi e sanzioni per quelli sbagliati. Un sistema di questo tipo è previsto in Cina. Ma l’identità digitale europea non è un sistema di credito sociale, che anzi, è espressamente vietato tra gli usi dell’intelligenza artificiale nell’AI Act.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che l’identità digitale europea – allo studio in questi mesi – sia un sistema di credito sociale.

Un sistema di credito sociale è previsto in Cina, con monitoraggio di enti e cittadini, premi per i comportamenti virtuosi e sanzioni per quelli malvisti.

Ma l’identità digitale europea non è un sistema di credito sociale, bensì un meccanismo simile allo Spid, ma a livello comunitario.

I sistemi di credito sociale sono espressamente vietati tra gli usi dell’intelligenza artificiale nell’AI Act dell’Unione Europea.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Un post simile si può vedere qui. Nella descrizione non si legge nulla, mentre la scritta nell’immagine recita:

LA TRAPPOLA FINALE. nella storia dell’umanità. È la cinesizzazione dell’ Occidente. È il sistema dei crediti sociali cinesi in salsa europea. Non potrai fare nulla se non sei in ordine, neanche comprarti un caffè. NON SCARICARE L’APP! Dillo ad almeno 15 persone! SE NESSUNO SCARICA L’APP IL GIOCO TERMINA PRIMA DI INIZIARE

Cos’è l’identità digitale

Come abbiamo visto in altri post creati per essere diffusi in maniera virale spargendo disinformazione, anche in questo caso si nota come non ci sia alcun riferimento temporale, in maniera che l’immagine sia sempre attuale anche a mesi dalla sua creazione. L’identità digitale è da anni in fase di sviluppo in Europa. Nell’aprile del 2023 sono iniziati i progetti pilota per testare il sistema in situazioni reali in diversi settori. Vi prendono parte 250 imprese private e autorità pubbliche in 25 Stati membri e in Norvegia, Islanda e Ucraina. Con un sistema come quello in fase di sviluppo si possono accorciare i tempi e ridurre le difficoltà, in pratiche come l’apertura di un conto in banca, un cambio di residenza, la ricezione di un sussidio, la compilazione della dichiarazione dei redditi. Evidentemente, non vengono creati nuovi archivi sui cittadini europei, semplicemente vengono digitalizzati e internazionalizzati quelli già presenti, semplificandone e centralizzandone la gestione lato utente.

Come funziona l’identità digitale europea

I sistemi di identità digitale sono già ampiamente diffusi in molti Paesi europei, compresa l’Italia con Spid. Tuttavia, quasi tutti questi sistemi funzionano solo a livello nazionale e non sono integrati con l’estero. Non sempre, poi, in questi sistemi è incluso un portafoglio completo, che raccolga documenti come l’attestazione Isee, la carta d’identità, certificati di residenza e documenti simili. L’identità digitale europea, spiega la Commissione Europea, è un sistema per semplificare operazioni che attualmente possono impiegare moltissimo tempo ed energie in questioni burocratiche. La proposta della Commissione, emanata il 28 maggio 2021, è stata presa in considerazione dal Parlamento Europeo il 29 febbraio del 2024. Anche nel testo dell’Europarlamento, particolare enfasi viene data alla protezione dei dati degli utenti, indicata come uno degli obiettivi che l’Unione vuole raggiungere con lo sviluppo dell’identità digitale, dando ai cittadini europei maggiore controllo sulle proprie informazioni.

Il pannello di controllo dei dati

Scrivono i parlamentari europei «I portafogli di identità digitale europei dovrebbero avere la funzione di un pannello di controllo incorporato nel design, al fine di garantire un maggiore grado di trasparenza, privacy e controllo da parte degli utenti sui propri dati personali». E ancora: «Tale funzione dovrebbe fornire un’interfaccia semplice e di facile utilizzo con una panoramica di tutte le terze parti con cui l’utente sceglie di condividere i dati, compresi gli attributi, e il tipo di dati condivisi con ciascun terzo. Il pannello dovrebbe consentire agli utenti di tracciare tutte le transazioni eseguite attraverso il portafoglio europeo di identità digitale con almeno i seguenti dati: l’ora e la data della transazione, l’identificazione della controparte, i dati personali richiesti e i dati condivisi».

Il parere del Cese contro il credito sociale

Significa che – a sviluppo concluso – sarà sempre l’utente a scegliere quali dati condividere, e con quali enti. I cittadini europei potranno in ogni momento consultare chi ha i propri dati e per quali scopi. Si tratta, quindi, di una facoltà di controllo ben maggiore di quella disponibile adesso. L’opinione dell’Europarlamento sembra seguire quella del Comitato Economico e Sociale Europeo (Cese), organo di consulenza dell’Ue che nel 2021 si era espresso circa il progetto di un’identità digitale europea, schierandosi esplicitamente come «assolutamente contrario alla realizzazione di un sistema che tenga sotto controllo i cittadini europei, ne segua gli spostamenti e/o ne monitori le attività e il comportamento».

Come funziona il credito sociale

Il sistema di credito sociale più strutturato al mondo attualmente è quello della Cina, in continuo sviluppo da anni. L’obiettivo è regolamentare l’economia e promuovere una società sana e sicura, anche indirizzando ed influenzando il comportamento dei cittadini e di altri enti. A questi ultimi viene assegnato un punteggio in base alle loro azioni che poi si ripercuote sulle libertà di cui godono, compresa quella di affittare una camera d’hotel, aprire un conto in banca o usare carte di credito. Vengono valutate, ad esempio la capacità di onorare i contratti stipulati e di ottemperare ai pagamenti. Ma anche il comportamento d’acquisto su portali online e le frequentazioni abituali.

Il divieto al credito sociale dell’Europa

Nulla di tutto ciò è previsto dal sistema di identità digitale dell’Unione Europea. Anzi, con l’AI Act, la prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale, l’Unione Europea ha espressamente vietato di usare questa tecnologia per sistemi di credito sociale. E risulta difficile immaginare che una mole di dati come quella richiesta nell’implementazione di un sistema di credito sociale possa essere gestita senza l’aiuto dell’AI.

Conclusioni

Si sostiene che l’identità digitale europea – allo studio in questi mesi – sia un sistema di credito sociale. Un sistema di credito sociale è previsto in Cina, con monitoraggio di enti e cittadini, premi per i comportamenti virtuosi e sanzioni per quelli malvisti. Ma l’identità digitale europea non è un sistema di credito sociale, bensì un meccanismo simile allo Spid, ma a livello comunitario. I sistemi di credito sociale sono espressamente vietati tra gli usi dell’intelligenza artificiale nell’AI Act dell’Unione Europea.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: