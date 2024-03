Paghetta per i figli, in media è di 54 euro al mese: «Ma datela solo a chi svolge lavoretti»

La paghetta per i figli è in crescita. Secondo una ricerca di Facile.it i genitori danno in media 54 euro ai figli e 70 alla fascia di ragazzi tra i 15 e i 18 anni. L’82% delle paghette viene dato in contanti. I soldi cominciano ad arrivare dai 12 anni in su, anche se il primo acquisto si realizza in media a 9 anni. I 15enni amano poi risparmiare, mentre tra gli 11 e i 12 anni i ragazzini sono più spendaccioni. Antonella Marchetti, professoressa ordinaria di psicologia all’Università Cattolica di Milano, spiega al Messaggero che «la paghetta, se usata bene, è uno strumento utile per i bambini per familiarizzare con la gestione del denaro, con il concetto di responsabilità e con quello dell’attesa. Attenzione, però, al significato che si dà alla somma. Mai dare soldi ai figli per creare impegno rispetto all’apprendimento, ma piuttosto in cambio di lavoretti. Non bisogna poi esagerare con i soldi a chi non ha la giusta età».

I rischi

