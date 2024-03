Poste Italiane lancia la consegna rapida a casa in 4 ore: ecco come funzionerà e dove

Annunciata dall’amministratore delegato Del Fante la sperimentazione del servizio same delivery day: consegna nello stesso giorno. Si comincia in Campania

Poste Italiane avvia in Campania la sperimentazione del servizio di consegna same delivery day: il pacco arriva a casa in 4 ore se ordini entro le 12. L’iniziativa è stata annunciato ieri, 20 marzo, alla stampa durante la presentazione del nuovo piano industriale 2024-2028. L’obiettivo, fanno sapere dall’azienda, è quello di stare al passo con i servizi di consegna online e con i colossi dell’e-commerce come Amazon, Vinted e Zalando.

Magazzini più grandi e nuove assunzioni

Tra le novità legate al progetto, verrà ripensata e aggiornata la rete di consegna dei pacchi con l’introduzione dell’intelligenza artificiale. I magazzini arriveranno a un’estensione di quattrocentomila metri quadrati mentre saranno realizzate diciannovemila nuove assunzioni, tra cui personale dedicato alle consegne. L’intelligenza artificiale servirà a prevedere in anticipo gli ordini. Nei magazzini preposti alla sperimentazione saranno accumulati i prodotti che sui siti di e-commerce risultano quelli acquistati con maggior frequenza.

Come funziona la consegna rapida

Il servizio, ha spiegato l’amministratore delegato del gruppo Matteo Del Fante, sarà di quartiere: poste riceverà i dati di acquisto sui prodotti più richiesti, considerati su base territoriale, dalle principali piattaforme di e-commerce. L’intelligenza artificiale predittiva successivamente li elaborerà per anticipare l’acquisto dei prodotti. Il magazzino conserverà poi la merce, e a quel punto se il cliente farà un ordine entro le 12, questo verrà consegnato con il servizio di delivery nel pomeriggio. Il trasporto della merce avverrà su rotaia e la consegna tramite mezzi elettrici – come già accade con la posta ordinaria – per ridurre le emissioni di CO2. Le grandi piattaforme – assicurano da Poste Italiane – potranno stipulare un accordo con l’azienda per garantire ai propri clienti lo stesso servizio.

Leggi anche: