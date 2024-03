Rivoli, i due ragazzi di 15 e 16 anni che sequestrano e torturano un 50enne per soldi

Due ragazzi di 15 e 16 anni hanno sequestrato e torturato per due giorni e una notte un clochard 50enne a Torino. I carabinieri di Rivoli li hanno fermati due giorni fa. «Dobbiamo pur sdrammatizzare», hanno risposto a chi gli chiedeva cosa ci fosse da sghignazzare per un uomo finito all’ospedale con la mandibola e le orbite spaccate. L’edizione torinese di Repubblica racconta che l’ostaggio è stato legato al fondo della stalla in cui viveva e lo hanno massacrato di botte per 12 ore. Gli hanno anche messo una corda intorno al collo. Poi l’hanno stretta al gancio in cui si attaccavano le mucche. «Non ti libereremo finché non ci avrai dato 50 mila euro», gli hanno detto. Perché sapevano che aveva dei risparmi, conservati però in banca. Dopo averlo lasciato da solo una notte sono tornati la mattina seguente. Lo hanno vestito e lo hanno portato in banca per prelevare il denaro. L’impiegata ha però visto il volto dell’uomo pieno di lividi e ha chiamato i carabinieri di Rivoli, che hanno fermato il 15enne e il 16enne, difesi dagli avvocati Felice Cellino e Luigi Cionci.

