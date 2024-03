Come funzionano le donazioni tra genitori e figli e quando non si pagano le tasse

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che nelle donazioni di modica entità tra genitori e figli e fatte da un contribuente verso i congiunti non sono dovute le imposte. Ma i giudici hanno differenziato tra donazioni formali e informali. Il Corriere della Sera spiega che le donazioni formali sono quelle registrate in atti pubblici, quelle informali non lo sono. E consistono in donazioni di denaro: per esempio attraverso un bonifico da parte di un genitore o un parente. Anche i beni possono essere donati in questo modo. Costituisce donazione indiretta anche l’acquisto di un bene per una persona terza.

Le imposte

Le imposte sulle donazioni sono variabili a seconda di chi ne beneficia. Il coniuge e i figli sono tenuti a pagare il 4% del valore oltre la franchigia di un milione di euro. I fratelli devono pagare il 6% sul valore dei beni eccedenti i 100 mila euro. Stessa cifra, ma senza franchigia, per i parenti oltre il terzo grado. Per le altre persone la percentuale ammonta all’8%. La Cassazione corregge così l’Agenzia delle Entrate, che aveva interpretato il Testo Unico sulle successioni considerando tassabili tutte le donazioni. Per i giudici l’obbligo generalizzato non esiste. In primo luogo perché chi dà e chi riceve non è obbligato alla registrazione. Il secondo è che l’amministrazione può procedere agli accertamenti soltanto in alcuni casi. Ovvero se la donazione è confessata nell’ambito di un accertamento fiscale e quando ha un importo superiore a 180 mila euro.

