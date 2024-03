Accuse di molestie, l’appello di Siffredi ai fan: «Se mi volete bene, smettetela di insultare la giornalista» – Il video

«Se mi volete bene dovete fare quello che vi chiedo. Smettetela di insultare la giornalista». Rocco Siffredi affida ai social network un appello rivolto ai suoi follower, ammiratori o sostenitori, affinché non vengano più rivolti insulti alla giornalista che negli scorsi giorni lo ha denunciato per molestie e molestie sessuali. La donna ha consegnato ai carabinieri chat e messaggi vocali ricevuti dall’attore dopo una intervista sulla serie tv biografica Supersex. Siffredi ha negato i comportamenti eccessivi e fuori luogo che gli vengono contestati, e ora si rivolge direttamente ai suoi follower affinché non prendano di mira la giornalista. «Con lei ho questa problematica, questa incomprensione, ma io vi chiedo di non insultarla, non minacciarla e soprattutto di rispettare la sua natura, la sua persona», ha scandito l’attore, «abbiamo avuto un problema nostro che risolveremo, ma io vi chiedo di cuore, se mi amate e mi rispettate come so che fate, non mancatele di rispetto».

